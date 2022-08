Ferienende: Sicher auf dem Weg in die Schule

In knapp einer Woche geht im Burgenland die Schule wieder los. Für viele Kinder bedeutet dies, dass sie regelmäßig ihren Schulweg alleine bewältigen müssen. Gerade für Taferlklassler ist das eine Herausforderung, denn der Schulweg kann Gefahren bergen: So wurden im Vorjahr österreichweit 356 Schulkinder (6–15 Jahre) auf ihrem Weg in die Schule durch andere Verkehrsteilnehmer verletzt. Vor Corona lag der Durchschnitt bei rund 500 verletzten Kindern pro Jahr. Um das zu verhindern, gibt es verschiedene Initiativen.