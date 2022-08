Echter Waldmüller hängt in der Höldrichsmühle

Die „Niederösterreichische Bauernhochzeit“, „Abschied der Braut vom Elternhaus“ sowie „Christtagmorgen in der Höldrichsmühle“ – diese drei Gemälde dokumentieren die Verbindung von Ferdinand Georg Waldmüller mit der Gaststätte in der Hinterbrühl im Bezirk Mödling. Schließlich hat die idyllische Hödrichsmühle nicht nur den Komponisten Franz Schubert zu seinem Lindenbaum-Lied inspiriert, sondern auch den berühmten Biedermeiermaler. Schon 1965 wurden Waldmüllers Werke in der Höldrichsmühle präsentiert. Damals fand nämlich die Landesausstellung in der Hinterbühl statt.