Ergriffen sein statt begreifen wollen

Als ich ihn in beim telefonischen Vorgespräch frage, wo der Lieblingsplatz seiner Kindheit gewesen sei, schweigt er lange. Es gebe so viele Orte in Götzis, sagt er schließlich zögerlich, wo er glücklich war. Ob auf der Ruine Neu-Montfort, im Wald auf dem Inselberg bei der Burgruine Neuburg oder in der Örflaschlucht entlang des Emmebachs. „Als dann 1968 das Schwimmbad in der Riebe eröffnet wurde, sind wir Halbpubertierende natürlich nur noch dorthin gegangen, haben unsere T-Shirts knallbunt gefärbt, um cool zu wirken und Eindruck bei den Mädchen zu schinden.“