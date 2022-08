Das Kino wird rar, stirbt aber nicht aus

Konkurrenz durch Streamingdienste

Einerseits machen Streamingdienste wie Netflix und Co. dem althergebrachten „Filmtheater“ Konkurrenz. Aber es ist auch bei der Filmproduktion an sich ein Loch entstanden, so dass zurzeit weniger Kinofilme auf den Markt kommen. Dabei sind die Besucherzahlen immer dann besonders gut, wenn es einen mit Spannung erwarteten Blockbuster zu sehen gibt. So oder so hat das Kino seinen Reiz aber noch lange nicht verloren.