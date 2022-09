Trikot-Wahnsinn: Her mit dem letzten Hemd!

Das neueste Trikot am Körper, den Schal um den Hals und die Vereinskappe am Kopf - ein Luxus, den sich der durchschnittliche Fußballfan kaum noch leisten kann. Und so oft sein letztes Hemd für seinen Herzensverein hergibt. Doch wer füllt sich beim Trikotwucher eigentlich die Taschen?