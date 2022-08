Bruck-Coach Santner nimmt Talente in die Pflicht!

Nach dem 2:1-Auftaktsieg über Siegendorf ging’s mit Bruck in der Ostliga Berg ab, kassierte man drei Pleiten in Folge. In Panik verfällt man aber nicht. Gut, die Problemzone liegt ja auch auf der Hand. Mit Kaciku, Fischer und Bockay stehen gleich drei Kicker wegen Bänderrissen nicht zur Verfügung. Coach Mario Santner: „Wir laufen leider derzeit sehr verjüngt auf.“ Die Betonung liegt auf leider! „Bei unseren Youngsters flatterten zuletzt die Nerven. Man sagt ja immer, man soll die Jungen ins kalte Wasser werfen, dann müssen sie aber auch schnell Schwimmen lernen.“

Also lautet die Devise heute daheim gegen Krems - weg mit den Schwimmflügerln! „Wir wissen, dass wir daheim anders einzustufen sind.“ Der KSC teilt das Brucker-Leid, verlor zuletzt drei Spiele in Serie. Zudem ist das Sturm-Duo Schibany und Maierhofer weiter verletzt. „Wie müssen mit der gleichen Einstellung wie gegen Elektra auftreten“, so Trainer Wagner.