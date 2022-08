Alkolenker in Linz stellte sich und gab Unfälle zu

Der 55-jährige Linzer hat sich am Donnerstagnachmittag der Polizei gestellt. Der Mann meldete sich auf der Dienststelle und gab an, dass er stark betrunken mit dem Auto gefahren sei und in der Ziegeleistraße mehrere Autos beschädigt hätte. Zumindest der Rausch passte: Der Alkotest ergab einen Wert von 1,76 Promille.