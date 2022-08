Junge Tirolerinnen über das Abenteuer Sozialjahr

Zuerst hatte Sarah Bedenken, jetzt will sie in einen Pflegeberuf

Sarah heuerte beim Roten Kreuz an. „Am Anfang hatte ich schon Bedenken, ob ich das schaffe. Aber man wird gut begleitet und jetzt überwiegt der Stolz, dass meine Arbeit so geschätzt wird. Ich hatte keine Vorstellung, wie erfüllend es ist, Menschen zu helfen.“ Das sagt eine, die sich bisher keinen Sozialberuf vorstellen konnte und aufgrund ihrer Erfahrungen in den vergangenen Monaten nun die Ausbildung für Diplomkrankenpflege startet: „Ich habe gefunden, was mir Spaß macht, was mich erfüllt, wofür ich mich einsetzen möchte.“ Für Sarah war das Sozialjahr „die wichtigste Schulzeit“ ihres Lebens.