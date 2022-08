Betrunkener drohte in Unterhose: „Drehe durch“

Zu einem Streit zwischen einem Betrunkenen und drei Jugendlichen in Lustenau wurde die Exekutive am Mittwoch um 22.23 Uhr gerufen. Als die Polizei vor Ort eintraf, erkannten sie in dem Betrunkenen sofort einen 25-jährigen amtsbekannten Mann. Kaum sah dieser die Beamten, verhielt er sich aufbrausend und aggressiv. Er entledigte sich seiner Beinkleider und seines T-Shirts und drohte der Polizei mehrfach, „jetzt durchzudrehen“.