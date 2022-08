Bus mit Migranten raste in Polizeiauto - zwei Tote

Innenminister Iwan Demerdschiew bekräftigte am Unfallort, entschieden gegen die Schlepperbanden vorzugehen. „Sie haben uns den Krieg erklärt und wir werden mit der ganzen Härte des Gesetzes noch in den nächsten Tagen darauf antworten.“ Er schloss nicht aus, dass Beamte seines Ressorts am Geschäft mit der illegalen Migration über die bulgarisch-türkische Grenze südlich von Burgas am Schwarzen Meer beteiligt sind. „Wir haben einschlägige Information“, so der Innenminister.