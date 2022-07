Covid-Alarm an Grenze: Alle Flüchtlinge positiv

Zahl der Migranten verfünffacht

„Die Zahl der Flüchtlinge, die heuer in eine Erstaufnahmestelle gebracht werden mussten, macht derzeit 20.313 aus“, teilen offizielle Stellen in Eisenstadt mit. Der Anstieg fällt drastisch aus. Denn im selben Zeitraum des vergangenen Jahres waren lediglich 4000 Flüchtlinge im Burgenland gemeldet worden. Auf große Erfolge kann die Polizei im Kampf gegen die illegale Migration verweisen: In den sechs Monaten seit Jahresbeginn konnten schon 133 Schlepper aus dem Verkehr gezogen werden. 2021 waren es 166 in 12 Monaten.