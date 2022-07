Drei Tote bei Überfahrt über Mittelmeer

Die weiteren elf Insassen und Insassinnen hätten gerettet werden können. Das Schiff „Ocean Viking“ der Hilfsorganisation SOS Méditerrannée hat innerhalb weniger Tage mehr als 200 Flüchtlinge im Mittelmeer in Sicherheit gebracht. In der vergangenen Woche waren es 206 Menschen, darunter 47 Frauen und 79 unbegleitete Minderjährige. Im Mai musste die „Ocean Viking“ einmal ein paar Tage warten, bis sie mit Flüchtlingen an Bord in Sizilien anlegen durfte.