Die junge Generation ist gar nicht so ich-bezogen

Die Ansprüche der Jungen an den Job

Aber auch die treibende Motivation der Generation Z, einen bestimmten Job zu ergreifen, sprechen für eine Tätigkeit in einem sozialen Umfeld wie etwa der Pflege. Auf Platz 1 rangiert nämlich der Wunsch nach einem guten Betriebsklima. Gerade im Pflegeheim steht Teamarbeit sehr im Vordergrund, was für das Betriebsklima von Bedeutung ist. Zweiter Wunsch ist, dass der Arbeitsplatz sicher ist. Angesichts der hohen Nachfrage an Pflegekräften gilt diese Branche als absolut krisensicher. Dass man in seinem Beruf Gutes tut und anderen hilft, ist für die Jungen ebenfalls ein Antrieb, was wiederum für die Wahl eines sozialen Berufs spricht. Und für ein paar andere wichtige Faktoren gilt das auch.