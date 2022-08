Witwe legte gesamtes Erbe in Plastiksack vor Türe

Die „Polizei“ bot an, es in Sicherheit zu bringen. Die Pensionistin sollte alles in Plastiksäcken vor die Tür stellen und sich am WC einschließen, zuvor aber bitte die Tür zum Mehrparteienhaus öffnen. Wenig später kam der Anruf, dass das Geld in Sicherheit sei, die Täter gefasst sind. Am nächsten Tag würde ein Beamter auf einen Kaffee kommen und das Geld zurückbringen - er kam natürlich nie.