Unklarheit in der Kirche begünstigt Austritte

Viele wissen nicht, in welche Richtung die katholische Kirche geht, es herrscht Unklarheit. Reformprozesse verlaufen zu langsam und auch, wenn es in den einzelnen Regionen Diskussionen gibt, weiß man nicht, ob diese auch bis nach Rom vordringen. Aber die Menschen, die weggehen, die haben sich bereits vor Jahren innerlich von der Kirche distanziert. Auch wirtschaftlich gesehen ist es vor allem in diesen Tagen für viele schwieriger, Geld an die Kirche zu geben. Und natürlich spielen die erst vor Kurzem aufgedeckten Missbrauchsvorwürfe bei unserem Nachbar in München eine Rolle.