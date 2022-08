Drogendealer würgte in Linz Kokain-Kugeln hervor

34-Jähriger ist nicht geständig

Bei den Kriminalbeamten gab der Nigerianer an, dass er nach Österreich gekommen sei, um Zeitungen zu verkaufen, damit er seine Familie in Spanien versorgen könne. Doch im Handy des Drogenhändlers konnten Überweisungen über mehrere Tausend Euro gefunden werden, die vermutlich nicht aus dem Zeitungsverkauf stammten. Der 34-Jährige befindet sich derzeit in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Linz und zeigte sich bislang zum Kokainhandel nicht geständig.