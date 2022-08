Zehn neue „Dolo-Defi“ sollen Leben retten

Im Falle eines Atem-Kreislauf-Stillstandes kommt es auf jede Minute an. Um die Überlebenschancen des Betroffenen zu erhöhen, müssen umgehend Sofortmaßnahmen eingeleitet werden. Aus diesem Grund baute das Rote Kreuz Osttirol sein Netz an öffentlichen Defibrillatoren aus. An insgesamt zehn neuen Standorten in neun Gemeinden wurden im August einsatzbereite Geräte aufgestellt.