Helfer mit großem Herz für Tiere geben alles

Sie arbeiten im Hintergrund, oft ehrenamtlich, einfach weil sie unsere Fellnasen lieben: Die Helfer der Tierschutzstellen und -heime, die teils Tag und Nacht im Einsatz sind. Ein Kater irrte in Traun herum, mit einer Lebendfalle wurde er in Sicherheit gebracht. Eine Glückskatze hatte wirklich Glück. Sie wurde in einem Transportkorb von ihren Besitzern einfach ausgesetzt. Auch da waren sie zur Stelle, die engagierten Hände des Tierschutzes. Pauli leidet an Epilepsie, gut umsorgt, wartet die Samtpfote, bis sich jemand meldet, der ihr ein schönes Zuhause schenken möchte. Ohne den Einsatz von so vielen wäre das alles nicht möglich. DANKE!