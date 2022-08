80 Fußballfelder zum Schmetterling-Schutz verlegt

So leben Ameisen und Schmetterling zusammen

Auch neue Lebensräume für Reptilien, Amphibien und 150 Fledermauskästen werden hergerichtet. Der geschützte Schmetterling ist eine Sonder-Geschichte: Ameisenbläuling-Weibchen legen ihre Eier an Knospen des Blütenstandes eines Großen Wiesenknopfs. Die Raupen fressen die Blütenköpfe der Futterpflanzen von innen her auf und lassen sich nach einiger Zeit fallen. Dann werden sie von ihren Wirtsameisen in deren Bau getragen. Dort fressen die Schmetterlings- die Ameisenlarven und überlassen den Ameisen dafür ein zuckerhaltiges Sekret. Die Raupen überwintern auf diese Weise im Bau und verpuppen sich auch dort im Frühjahr. Nach dem Schlüpfen aus der Puppe muss der Schmetterling das Ameisennest allerdings rasch verlassen, denn jetzt wird er selbst als Beute betrachtet.