Nur Österreich und Ungarn lieferten keine Waffen

Österreich in „Sonderrolle“

Russland hat seinen Angriffskrieg auf die Ukraine vor einem halben Jahr gestartet. Österreich sieht sich wegen seiner Neutralität in der Ukraine-Politik der EU in einer „Sonderrolle“, wie es Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) formuliert hat. Man sei innerhalb der Europäischen Union „vollsolidarisch“ auch in Sicherheitsfragen, beteuerte er Anfang Juli.