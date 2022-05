Die Ukraine stellt nun auf westliche Waffen um

Das ukrainische Militär will so schnell wie möglich von russischen auf westlichen Waffen umsatteln. Hierfür stimmt man sich streng mit dem US-Militär ab, hieß es nach einem Telefonat zwischen dem ukrainischen Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj und US-Generalstabschef Mark Milley in der Nacht zum Sonntag. Demnach wurde dabei auch die schwierige Lage im Osten der Ukraine erörtert.