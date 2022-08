Russischer Diplomat in Wien sorgte für Empörung

„Habe emotional reagiert“

Uljanow, der seinen in englischer Sprache verfassten Tweet in der Folge löschte, fühlte sich am Samstag missverstanden. Er trete „natürlich nicht“ für einen Völkermord an den Ukrainern ein, erklärte er in einem Telefonat mit der APA. „Wenn Sie lesen, was ich in den letzten Jahren auf Twitter schreibe, werden Sie nichts Verächtliches in Bezug auf das ukrainische Volk finden“, sagte der Diplomat. Vielleicht hätte er jedoch anstelle eines Rufzeichens besser ein Fragezeichen schreiben sollen, meinte er. „Ich habe aber auf die Mitteilung von Selenskyj emotional reagiert - wieder nur Waffen, keine Diplomatie“, erläuterte er.