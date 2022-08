Wie die Einschicht zur Tourismushochburg wurde

Mit dem geschärften Blick eines „Zuagroasten“

In den frühen 1930er-Jahren übersiedelte der deutsche Fotograf und Fotokaufmann Walter Lohmann mit seiner Familie von Mönchengladbach in das hintere Ötztal. Mit dem geschärften Blick eines „Zuagroasten“ erkundete und dokumentierte er jeden Winkel seiner neuen Heimat. Dabei scheute der begeisterte Bergsteiger keine Mühen, schleppte schon mal 20 Kilo schwere Fotoplatten hinauf in das Hochgebirge.