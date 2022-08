Sommerschule in der Früh, Feriencamp am Nachmittag

Diese Kombination von Sommerschule des Bundes und Lern- und Feriencamp des Landes gibt es nur im Burgenland. „Indem wir die Kids am Nachmittag übernehmen, garantieren wir den Eltern eine Ganztagsbetreuung, was für viele vor allem am Ende der Ferien schon besonders wichtig ist“, erklärt Landesrätin Daniela Winkler, die beim Start der 14 Tage dauernden „Fit4Future“-Camps in ihrer Heimatgemeinde Frauenkirchen dabei war.