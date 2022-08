Aufstand der TikTok-Influencer gegen Amazon

Seit Jahren steht Amazon wegen seiner Arbeitsbedingungen in der Kritik. Doch Bemühungen von Gewerkschaften, sie zu verbessern, scheiterten zumeist am Widerstand des weltgrößten Online-Händlers. Was sie nicht schafften, könnte nun inzwischen mehr als 90 TikTok-Influencern gelingen: Sie haben sich in einer gemeinsamen Initiative zusammengeschlossen, um sich mit Amazon-Arbeitern zu solidarisieren. Im Gefolge: mehr als 58 Millionen Follower.