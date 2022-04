Amazon-Mitarbeiter wählen Arbeitnehmervertretung

Bei Amazon in New York zeichnet sich eine Mehrheit für die erste Arbeitnehmervertretung in der 28-jährigen Firmengeschichte des weltgrößten Online-Händlers ab. Nach Auszählung von fast 2700 Wahlzetteln hätten 57 Prozent der Mitarbeiter des Logistikzentrums für die erste Gewerkschaft an einem US-Standort gestimmt, geht aus einer ersten Zählung hervor. Für Freitag wird das Endergebnis erwartet. „Bis zu diesem Punkt zu kommen, ist bereits Geschichte“, sagte Gewerkschafter Christian Smalls.