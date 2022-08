Lustenau ist der beste Aufsteiger seit der Rrform

Runde um Runde offenbart sich immer mehr, dass hier eine topfitte und eingeschworene Truppe am Werk ist, die in der Zweiten Liga zusammenwuchs und die zu Saisonbeginn nur punktuell erneuert wurde. Der Auftritt in Altach war in der Gesamtperformance de facto die beste Saisonleistung. Harmonie und Hierarchie stimmen, zudem lässt Trainer Markus Mader seinen kreativen Spielern viel Freiraum. Ein Rezept, das bisher aufging und das die ganze Liga überrascht. Zehn Punkte aus den ersten fünf Spielen hat ein Aufsteiger seit der Ligareform 2018 noch nie geschafft. Nur Grödig gelang vor neun Jahren ein gleich guter Start.