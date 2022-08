Stadtchef will wissen, wie der Schulbeginn abläuft

Dass mit Corona infizierte Lehrer mit FFP2-Masken vor der Klasse stehen sollen dürfen, gefällt dem Stadtchef gar nicht. Und er möchte rascher Informationen, wie es am 12. September in den Schulen aussehen soll. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) will bekanntlich am 29. August die CoV-Maßnahmen für den Schulstart bekannt geben.