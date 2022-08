Lösegelder gewaschen: Russe droht jahrelange Haft

Angeklagter plädierte auf „nicht schuldig“

Dubnikov soll laut Staatsanwaltschaft mehr als 400.000 Dollar an Lösegelderlösen von „Ryuk“-Erpressungen gewaschen. Die Gelder seien Teil eines umfassenderen Plans unter seinen Mitverschwörern gewesen, um mindestens 70 Millionen Dollar zu waschen. Der 29-jährige Russe war am 2. November 2021 in Amsterdam verhaftet worden. Bei seinem ersten Erscheinen vor einem Gericht in Oregon am Mittwoch plädierte er auf „nicht schuldig“ im Sinne der Anklage.