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Im Abstiegskampf

Sorge um Ex-Rapidler: Nächste Zwangspause droht!

Fußball International
15.04.2026 13:18
Leo Greiml
Leo Greiml(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bittere Nachrichten aus den Niederlanden! Ex-Rapid-Kicker Leo Greiml hat sich im Training von NAC Breda erneut verletzt und das ausgerechnet an seiner Problem-Schulter.

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Beim Vormittagstraining kam es zu einem unglücklichen Zwischenfall: Greiml ging in einen Zweikampf, kam dabei schlecht zu Boden und verletzte sich an der Schulter. Besonders bitter: Es handelt sich um dieselbe Schulter, die ihm in dieser Saison bereits zweimal Probleme bereitet hatte.

Der 24-Jährige verließ den Platz mit schmerzverzerrtem Gesicht und abgewinkeltem Arm, gestützt von Betreuern.

Greiml wurde unmittelbar im Trainingszentrum behandelt. Wie schwer die Verletzung tatsächlich ist, ist noch unklar, doch die Sorgen bei Breda sind groß.

Lange Verletzungshistorie
Für den Innenverteidiger wäre es der nächste Rückschlag in einer ohnehin von Verletzungen geprägten Karriere. Nach zwei Kreuzbandrissen wollte Greiml in den Niederlanden neu durchstarten, wechselte im Sommer 2024 von Schalke zu NAC Breda. Nun droht erneut eine Zwangspause.

Bitter für den Abstiegskampf
Der mögliche Ausfall kommt für Breda zur Unzeit. Der Klub steckt mitten im Abstiegskampf der Eredivisie und liegt aktuell zwei Punkte hinter dem Relegationsplatz.

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