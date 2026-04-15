Amazon-Mitarbeiter mussten neben Leiche arbeiten

Amazon rechtfertigte die Fortsetzung der Arbeit im Logistikzentrum nach dem Tod des Mitarbeiters damit, dass man sich zunächst darauf konzentriert habe, „sicherzustellen, dass unser Mitarbeiter die benötigte Pflege erhielt, seine Privatsphäre zu schützen und die Sicherheit aller Anwesenden zu gewährleisten“. Eine sofortige Evakuierung hätte von diesen Bemühungen abgelenkt, wurde die Entscheidung begründet. Die Mitarbeiter wurden schließlich nach Hause geschickt – allerdings über eine Stunde, nachdem der Notruf getätigt wurde, wie die Recherchen zeigten.