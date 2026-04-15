Tagger verliert Krimi in Auftaktrunde in Rouen

4:1-Führung reicht nicht

Im dritten Satz sah nach einer 4:1-Führung alles nach einem Sieg für die Nummer 97 der Welt aus Österreich aus, doch die ukrainische Weltranglisten-70. ließ sich nicht abschütteln und machte zwei Breaks und fünf Spiele in Folge. Nach Abwehr eines Breakballs nützte Olijnykowa ihren zweiten Matchball. Tagger dürfte sich trotz der Niederlage im Ranking ein paar Plätze weiter Richtung Top 90 vorarbeiten.