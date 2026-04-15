Gefängnisse am Limit: Zu voll, zu wenig Personal

Der Bericht kritisiert, dass der zunehmende Verlust der institutionellen Kontrolle in Haftanstalten besonders in großen, städtischen Gefängnissen zu spüren sei. Mangelnde Kontrolle begünstigt laut dem Bericht die Kriminalität innerhalb der Gefängnisse und setzt Inhaftierte potenziell unmenschlichen und erniedrigenden Behandlungen aus. Außerdem werde so das Verhältnis zwischen den Gefangenen und dem Personal belastet.