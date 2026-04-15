Kritik von Europarat
Gefängnisse am Limit: Zu voll, zu wenig Personal
Die Gefängnisse in Europa sind überfüllt, zusätzlich dazu gibt es zu wenig Personal, das teils zu wenig ausgebildet ist – so lautet die Kritik des Komitees zur Verhütung von Folter des Europarats. In mehreren Ländern beobachtete das Komitee außerdem Gewalt gegenüber den Häftlingen.
„Überlebelegung, sowie Personalmangel und unzureichende Ausbildung des Personals untergraben den ordnungsgemäßen Betrieb von Gefängnissen sowie die Wiedereingliederung von Gefangenen in die Gesellschaft“, warnte Alan Mitchell, Präsident des Komitees.
Um der Überfüllung in den Gefängnissen entgegenzuwirken, schlägt das Komitee in seinem Jahresbericht strenge Obergrenzen für die Anzahl von Insassen in Haftanstalten sowie eine Anpassung der Strafbemessungspolitik in Europa vor. Um Gefängnisse zu entlasten, solle man Alternativen zu Inhaftierungen fördern.
Gewalt gegenüber Häftlingen
In seinem Jahresbericht berichtet das Komitee von überbelegten Haftanstalten in Belgien, Dänemark und Zypern. Gewalt zwischen den Häftlingen gebe es in Irland und Slowenien. In Tschechien und Irland sei das Personal den Häftlingen gegenüber gewalttätig.
Der Bericht kritisiert, dass der zunehmende Verlust der institutionellen Kontrolle in Haftanstalten besonders in großen, städtischen Gefängnissen zu spüren sei. Mangelnde Kontrolle begünstigt laut dem Bericht die Kriminalität innerhalb der Gefängnisse und setzt Inhaftierte potenziell unmenschlichen und erniedrigenden Behandlungen aus. Außerdem werde so das Verhältnis zwischen den Gefangenen und dem Personal belastet.
Komitee untersucht Europas Gefängnisse
Der Bericht nimmt Untersuchungen des Komitees in europäischen Gefängnissen, Abschiebeeinrichtungen, Polizeistationen und psychiatrischen Einrichtungen aus den Jahren 2023, 2024 und 2025 in den Blick. Im vergangenen Jahr führte das Gremium insgesamt 22 Besuche in 20 Ländern durch.
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