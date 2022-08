Krone-Tester werden und gewinnen!

Heute möchten wir Ihnen folgendes neues Feature präsentieren: die „Krone-Stories“.



Krone-Stories: So funktioniert es

Unsere Artikel werden in diesem Format, welches zusätzlich zu den Ihnen schon bekannten Darstellungen auf krone.at angeboten wird, als kleinere Story-Formate präsentiert. Ähnlich wie Sie es von Apps auf Ihrem Smartphone kennen, können diese mittels Wischen durchgeblättert werden. Am Desktop-PC können Sie bequem mittels Pfeil-Tasten navigieren.