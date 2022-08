Little Goody Two Shoes: Horror-RPG von Square Enix

„Little Goody Two Shoes“ spielt im geheimnisvollen Dorf Kieferberg. Im Zentrum der Geschichte steht Elise, ein ehrgeiziges Mädchen, das entschlossen ist, reich zu werden und ihrem bescheidenen Leben zu entkommen. Gameplay-Elemente wie „Nahrung“, „Ansehen & Argwohn“ und „Erkundung & Erzählung“ leiteten die Spieler während des Tages bei der Erfüllung ihrer täglichen Aufgaben an und enthüllten während der Nacht die dunkelsten Geheimnisse des Waldes, so Square Enix.