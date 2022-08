Nachtaktives Mini-Grünzeug voller Power

Es begann bei uns am Tisch in der Küche. Wir haben Kresse, Rettich- und Radieschensamen in kleinen Gefäßen keimen lassen“, erzählt Josef Ratzenböck (34) aus Zwettl an der Rodl. Die jungen Sprossen und Keimlinge kamen dann aufs Butterbrot: „Echte Vitaminbomben, die noch dazu sehr frisch und aromatisch schmecken.“