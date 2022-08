Ezra Miller wegen psychischer Probleme in Therapie

Ezra Miller, der als Superheld „The Flash“ im kommenden Jahr in den Kinos zu sehen sein wird, hat sich nach eigenen Angaben wegen psychischer Probleme in Behandlung begeben. Er habe in jüngster Zeit eine große Krise durchgemacht und sei sich darüber klar geworden, dass er „komplexe psychische Probleme“ habe, erklärte der auch aus den „Phantastische Tierwesen“-Filmen bekannte Schauspieler am Dienstag.