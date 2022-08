Geheime Emoji-Codes für Drogen entschlüsselt

Nach jüngsten Angaben der DEA starben allein im vergangenen Jahr in den USA 107.622 Menschen an Drogenvergiftungen. „Noch nie war es so wichtig wie heute, Eltern, Betreuern und Pädagogen das nötige Rüstzeug an die Hand zu geben, um mit jungen Menschen über die Gefahren des Drogenkonsums zu sprechen“, so DEA-Direktorin Anne Milgram.