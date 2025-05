87-Jähriger jagt bei seiner letzten WM die Top-10

Freitag wird der Lokalmatador der Titelkämpfe am Traunsee seinen in der ganzen Segel-Welt zum Markenzeichen gewordenen Hut für immer nehmen: Ernst „Flossi“ Felsecker! Dreimal war der Ebenseer Weltmeister, nun ist er 87 Jahre alt und jagt bei der Shark24-WM auf „seinem“ See noch einmal die Top-10.