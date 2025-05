800 WAC-Fans in Graz! Rest fiebert im VIP-Klub mit

Der WAC träumt vom „Grande Finale“ bei Sturm Graz am letzten Spieltag – davor wartet aber noch das Heimspiel gegen Austria Wien am Sonntag. Fürs Match in Graz waren die 800 Auswärtstickets in kurzer Zeit vergriffen – als Alternative gibt‘s im VIP-Klub der Lavanttal-Arena jetzt eine Übertragung.