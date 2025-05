Medizinische Hilfe direkt unter Mango-Bäumen

Die vier Jahre alte Aba spielt mit anderen Kindern im Hof der neu errichteten Holy Family Klinik in Kulmasa, im Norden von Ghana. Es ist fast ein Wunder. Denn das Leben des kleinen Mädchens hing am Vortag noch am seidenen Faden: „Wir hoffen, dass sie es schaffen wird – aber, wir sind zuversichtlich, da sie eine schnelle, medizinische Hilfe bekommen hat“, lautete die Einschätzung von Mugis, dem medizinischen Direktor der Family Clinic, und der steirischen Ärztin Magdalena Grießler. Das Kind wurde mit hohem Fieber, hervorgerufen durch eine Malaria-Infektion, ins Spital gebracht.