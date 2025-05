Urteil für „Terror-Mädchen“ bleibt aufrecht

Dank Informationen der deutschen Behörden konnte die steirische Polizei im Mai 2024 die erst 14-jährige Montenegrinerin, die in Graz wohnt, ausforschen und verhinderte damit einen Terroranschlag im Herzen der steirischen Landeshauptstadt.

Zahlreiche Kampf- und Hinrichtungsvideos

Bei einer Hausdurchsuchung wurden Waffen, Kleidung und Datenträger sichergestellt. Die Ermittler stießen zudem auf IS-Propagandamaterial mit zahlreichen Kampf- und Hinrichtungsvideos. Auch Ankündigungen, dass sie Kirchen und eine Polizeiinspektion in die Luft sprengen möchte, befanden sich auf den Datenträgern. Und ein Video von sich selbst, verschleiert, in dem sie dem IS die Treue schwört. Laut Polizei stand ein Anschlag am Grazer Jakominiplatz wohl unmittelbar bevor.