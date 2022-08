„Migrationspolitik ganz ohne plumpe Sprüche“

Sicherheitsexpertin ins Boot geholt

Dass es Mattle in der Frage ernst meint, beweist auch die Tatsache, dass er sich mit Polizistin Astrid Mair eine ausgewiesene Sicherheitsexpertin ins Boot geholt hat. Mair ist Bezirkspolizeikommandantin von Kufstein und zudem Lebensgefährtin von Ex-Landespolizeichef Helmut Tomac, dem nunmehrigen Generalsekretär im Innenministerium. Sie kandidiert auf Platz 1 der VP im Bezirk Kufstein. So mancher schwarze Bund dort fühlte sich durch diese Entscheidung vor den Kopf gestoßen, doch Mattle bewies, dass er vom alten Weg „Partei- vor Sachpolitik“ abweichen will.