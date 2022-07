Land Tirol richtet „Task Force Migration“ ein

Neben dem Land Tirol seien vorerst dieTiroler Polizei, das Bundesheer, das Rote Kreuz und die Stadt Innsbruck Teil der Task Force, hieß es von Seiten der Verantwortlichen. Gemeinsam wolle man „Möglichkeiten zur Lagebewältigung ausschöpfen“, hielt die Polizei in einer Aussendung fest und kündigte an, „relevante Züge“ verstärkt zu kontrollieren. Die Zahl der „unrechtmäßig aufhältigen Migranten bzw. Personen, die in Österreich einen Asylantrag gestellt haben und in Österreich weiterreisen“, habe stark zugenommen.