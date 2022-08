China ist zu groß für Sanktionen

China für Weltwirtschaft bedeutend

Und was, wenn doch die Waffen sprechen? Sanktionen gegen China? Die sind wohl nicht mehr drin, das Arsenal ist leer. Die Sanktionswaffe ist schon gegen Russland ausgereizt, obwohl es an Wirtschaft nur dreieinhalb Mal Österreich ausmacht. China ist heute einfach zu groß, und ohne China geht in der Weltwirtschaft gar nichts mehr. Das ist ein ziemliches - und gefährliches Dilemma -, falls China zu den Waffen greift.