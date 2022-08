China probt Landung: Taiwan die nächste Ukraine?

So haben in Dongguan an die 100.000 Taiwan-Familien eine eigenständige städtische Infrastruktur, darunter eine Schule, in der sogar Taiwan-Lehrkräfte nach taiwanesischen Lehrplänen unterrichten. In Kunshan bei Schanghai ist ebenfalls ein Großteil der Infrastruktur auf die 100.000 Taiwanesen zugeschnitten. Spitzname: Klein Taipeh. Der Immobilienboom in Schanghai, eine gefährliche Spekulationsblase, blüht mit taiwanesischem Kapital.