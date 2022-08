Bei „Aktion scharf“ hagelte es 154 Anzeigen

Bei einer 14-stündigen Schwerpunktkontrolle anlässlich des Tuning-Treffens „Night of Wheels“ hat die Polizei am Samstag im Bezirk Ried im Innkreis 154 Anzeigen wegen technischer Mängel erstattet. Außerdem wurden bei Radarmessungen an 1.900 Fahrzeugen 65 Lenker wegen Tempo-Überschreitung angezeigt. Die Bezirkshauptmannschaft stellte noch an Ort und Stelle wegen illegaler Umbauten, zu viel Lärm und Schnellfahrens Strafbescheide in der Höhe von 33.180 Euro aus.