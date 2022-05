Grünes Licht für zweite Tuning-Messe in Ried

Nach der Premiere 2020 und einer hitzigen Generalversammlung der Messe Ried kam es im Sommer zur Neuauflage der „Night of the Wheels“. Diesmal ist am Tag vor der eigentlichen Messe auch ein Come-Together geplant. Stadtvize Stummer: „Es ist davon auszugehen, dass viele Besucher über Nacht bleiben werden. Da könnte es in der Stadt richtig rund gehen.“