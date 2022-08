Bergsteiger-Pärchen stürzt nach Felsschlag ab

Am Donnerstag stürzte ein Bergsteiger-Pärchen beim Abstieg vom Piz Morteratsch im Schweizer Kanton Graubünden in Folge von Steinschlag ab. Während der 36-jährige Mann mit vergleichsweise leichten Verletzungen davonkam, musste seine 28-jährige Gefährtin mit mehreren Beinbrüchen in die Kantonsklinik nach Chur geflogen werden.