Das Duell der Dornbirner Eliteliga-Nachzügler

„Die Überraschung hält sich doch in Grenzen“, meint Sportchef Marcel Lipburger, „junge Mannschaft, viele Verletzte und Urlauber - es war klar, dass es schwierig wird.“ Dennoch schaut Lipburger optimistisch in die Zukunft, denn so viel fehlte gar nicht in den bisherigen Spielen. „Die Einstellung hätte bei ein paar Spielern ein wenig besser sein können, aber eigentlich war es schon in Ordnung. Coach Regtop macht einen sehr guten Job, das wird Früchte tragen.“